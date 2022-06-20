انت الان تتابع خبر موعد انطلاق الرالي الوطني الثالث في البحر الميت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، الاثنين، أن الرالي الوطني الثالث سينطلق يوم الجمعة المقبل، من منطقة الصيانة في البحر الميت.

ويتكون الرالي من 6 مراحل هي الروضة 1و2و3 ويكرت 1و2و3، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 299.79 كيلوغرام، منها 66.57 كيلوغرام مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، وتختتم منافسات الرالي في منطقة الصيانة في البحر الميت.

وتقام يوم الأربعاء المقبل، عملية التدقيق الإداري، وإصدار دليل المسار والفحص الفني للسيارات، في موقف التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون على التدريب على مسار الرالي يوم الخميس.

وتتكون اللجنة المنظمة للرالي من زيد بلقز (رئيسا) وعدد من الأعضاء.