انت الان تتابع خبر نادي الرمثا يسدد مستحقات المحترف اللبناني عثمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سدد نادي الرمثا، الاثنين، مستحقات المحترف اللبناني السابق في فريق كرة القدم ماجد عثمان.

وكان عثمان قد اشتكى نادي الرمثا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما أدى إلى معاقبة الرمثا بمنعه من تسجيل لاعبين جدد.

وقال المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن عثمان :" إن الرمثا حول اليوم مستحقات اللاعب اللبناني على حسابه الخاص".

وأضاف:" أنه بتحويل مستحقات اللاعب اللبناني يكون ملف القضية قد اغلق، وبالتالي رفع العقوبة المتعلقة به".