موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية
أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، اليوم الاثنين، عن موعد المباراة الودية الخيرية التي ستجمعه بنظيره مانشستر سيتي، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قوله خلال المؤتمر الصحفي، بحضور الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن المباراة الودية بين الفريقين ستقام يوم 24 أغسطس المقبل.
من جانبه، أكد بيب غوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي سيأتي إلى كامب نو بكامل نجومه، وبما في ذلك، إيرلينغ هالاند والبرتغالي برناردو سيلفا المرتبط بالتوقيع مع برشلونة في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر، أن تقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي على ملعب "كامب نو"، للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق.
حيث يعاني خوان أنزوري من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستقام تلك المباراة الخيرية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى الذي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، والذي تولى القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني.
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