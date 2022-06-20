انت الان تتابع خبر لاعب بولندي محروم من كأس العالم بقطر بسبب اللعب في روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، منع اللاعب ماتشيي ريبوس من تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم بقطر بعد انضمامه لنادي روسي.

اللاعب البولندي وقع مع نادي سبارتاك موسكو الروسي ليخرج من حسابات منتخب بولندا في مونديال قطر.

تشيسلاف ميتشنيويتش، المدير الفني لمنتخب بولندا، أبلغ ماتشيي ريبوس الذي يقيم حاليًا في بولندا، أنه لن يتم استدعاؤه لمعسكر سبتمبر التدريبي للمنتخب الوطني، ولن يأخذ في الاعتبار الفريق الذي سيذهب إلى مونديال قطر عند تحديده.

بولندا تتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم 200 بقطر رفقة مع منتخبات المكسيك، السعودية، والأرجنتين.

وكانت بولندا قد رفضت مواجهة روسيا في الدور نصف النهائي المقرر لكأس العالم في مارس بسبب غزو أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، بينما استقبلت البلاد أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني منذ ذلك الحين.