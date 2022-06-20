كرة القدم بين “مخدرات كولومبيا” و “انتقام أمريكي” .. هَدّر دماء لاعب بسبب هدف

بابلواسكوبارهو واحد من أخطر مجرمين العالم فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى حيث كان أشهر تاجر مخدرات فى أمريكا الجنوبية والمورد الأول لمخدر الكوكايين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 80 % بالإضافة إلى سلطته ونفوذه على كثير من أصحاب المناصب السياسية والقضائية فى كولومبيا. الأمر الذي نصبه سابعا فى قائمة أغنى الرجال على وجه الأرض.

تمكن “ملك الكوكايين” من ممارسة تأثيره على كل جانب من جوانب المجتمع الكولومبي ولم تكن كرة القدم مختلفة.

كان بابلومن عشاق كرة القدم ومولعينها. شغف من شأنه أن يضعه في نهاية المطاف كميزان صعود وهبوط اللعبة الكولومبية من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 1994.

بعد تضييق الخناق علي اسكوبار من قبل حكومة بلاده بشكل عام وحكومه الولايات المتحده الأمريكيه بالأخص في عام 1976 أسس “الدون بابلو” منظمة Medellin Drug Cartel. خلال ذروة عملياتهم كانوا يجلبون 70 مليون يوروفي اليوم ، لذلك يد بابلوطالت كرة القدم كإحدى الطرق العديدة لغسل أمواله.

لذلك بدأ “الدون” بتمويل نادي عشقه وطفولته ومسقط رأسه ( اتليتكوناسيونال الكولومبى ) بالإضافة إلى بناء الملاعب في المناطق المحلية التي ساعدت في تطوير لاعبين دوليين في المستقبل. لم يكن بابلورجل العصابات الوحيد فى البلاد الذى انتهج هذا الطريق بل تبعه العديد من رجال ” الكارتيل ” أمثال ” غونزالوغاتشا والأخوان أوريخويلا ” الذين كانوا يدعمون فريقى “ميلوناريوس وأمريكا كالي “على التوالي.

علاقة طردية بين نشاط تجارة المخدرات ونجاح الكرة الكولومبية

فى أوج نشاط تجاره المخدرات فى أمريكا الجنوبية بدأت أسهم الكره الكولومبية فى الصعود. فقد اهتم اسكوبار ببناء العديد والعديد من الملاعب بمدينة ميديين بجانب تبنيه لمواهب الأطفال من الأحياء الفقيره وتطويرهم بالإضافة إلى دعم ومساندة لاعبي المنتخب الكولومبي آنذاك.

الأمر الذى جعل منه “نصير الفقراء ” من جهة و”الرجل الأول” فى البلاد من جهة آخرى.

فيقول” فرانسيسكوماتورانا ” مدير نادى أتليتكوناسيونال ما بين 1987-1990 :

( سمح لنا إدخال أموال المخدرات في كرة القدم بجلب لاعبين أجانب عظماء والحفاظ على اللاعبين آنذاك )

وبلغ هذا النجاح ذروته في لحظة تتويج نادى ” اتليكوناسيونال ” في عام 1989 ، عندما أصبح فريقهم أول فريق كولومبي يفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس. عندما قلب تأخره بهدفين لصفر لتعادل ثم توج باللقب من خلال ركلات الترجيح. كان ذلك بحضور ملهم الفريق ” الدون اسكوبار ” الأمر الذى أشعره ب “ذروه السعادة “على حد تعبيره.

بعد المباراة ، تم استدعاء لاعبي ناسيونال إلى مزرعة إسكوبار لحضور احتفالية تاريخية. قضوا فيها أسعد ليلة فى حياتهم على حد قولهم.

بداية نهاية حقبة اسكوبار في الكرة الكولومبية

مع إستمرار نفوذ ” الباترون ” وعصابات “كارتل” آخرى على مجريات الكره الكولومبيه خرجت الأمور عن نصابها واختلط الحابل بالنابل فبدأت الأمور الإجراميه السريه بالخروج إلى النور.

واحده من تلك الحوادث عام 1989 حيث أمر اسكوبار بقتل حكم مباراه فريق ديبورتيفوإيندبيندينتي ميديين وفريق أمريكا دي كالي والذى يملكه الأخوان “رودريجيز” كبار أعداء بابلوإسكوبار على تجاره الكوكايين فى مدينه كالى.

حكم اللقاء كان يدعى ” ألفاروأورتيجا “، حيث قام بإلغاء هدف لفريق ديبورتيفوإيندبيندينتي وقتل عن طريق 20 رصاصه ناهيا حياته بجمله شهيره ” هذا سوف يعلمك عدم السماح لاحتساب هدف الملك ميديين “.

الأمر الذى أضرم النار فى الهشيم على الأنديه الكولومبيه فبعد تلك الحادثه تم إلغاء مباريات الدورى الكولومبي ولم يتم السماح للأنديه الكولومبيه بممارسه أى نشاطات قاريه فيما عدا فريق ” اتليتكوناسيونال ” المتوج حينها بكأس الكوبا ليبرتادوريس

مارادوانا واسكوبار “فى سجن الكاتدرائية”

بعد القبض على بابلوإسكوبار والتحفظ عليه بسجن الكاتدرائيه والذى كان أشبه بالفندق لاسكوبار ورجاله كان بابلويقوم بتنظيم المباريات التى يغلبها طابع المراهنات داخل الكاتدرائيه وإشترك فيها عديد اللاعبين إلا أنه كان أعظمهم اللاعب الذى يعتبره البعض أفضل من لمس الكره عبر تاريخها وهوالأرجنتيني ” دييجوأرماندومارادونا “.

ففى عام 1991 أثناء عقوبة ماردوانا بسبب تعاطيه المخدرات قام بزياره اسكوبار داخل الكاتدرائية.