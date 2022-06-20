انت الان تتابع خبر سبب رفض “زيدان” تدريب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحفي فرنسية اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو عن سبب رفض المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان تدريب فريق باريس سان جيرمان.

وقال التقرير أن زيدان كان قريبا للغاية من تولي مهمة تدريب فريق باريس سان جيرمان وأن النادي كان على أعتاب إصدار بيان رسمي بالفعل حول التعاقد مع زيدان.

وأوضح التقرير الصحفي أنه في الساعات الأخيرة تراجع المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد عن قرار تدريب فريق باريس سان جيرمان.

وأكد التقرير على أن زين الدين زيدان لديه أمل كبير في تولي مهمة قيادة منتخب فرنسا بالرغم من أن ديدييه ديشامب مستمر في عمله ويقود الديوك في كأس العالم 2022.