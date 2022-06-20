انت الان تتابع خبر ابنة لاعب شهير تفضح والدها وتوصفه بالشيطان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لابنة لاعب الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، توجه له انتقادات لاذعة، موضحة بأن والدها يعاملها بشكل سيء ويتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب وزنها الزائد، ما عرضها لأضرار نفسية على حد قولها.

وحسب مزاعمها، فإن والدها يرسل نفقة شهرية قيمتها 20 ألف جنيه مصري بعد انفصاله عن والدتها، لكنه لم يلتزم بالأمر على مدار عام كامل، وتطور الحال به إلى تعديه بالضرب عليها، عندما طلبت منه الحصول على 200 جنيه فقط بحسب روايتها.

وقالت الابنة: "عارفين الشيطان؟ هو كده أنا تعبت ومش عارفة أوصف النار اللي جوايا من ناحية بابا .. أذاني كتير أوي".

وختمت الصغيرة: "أنا جبت أخري .. عارف القنبلة لما تنفجر؟ أنا انفجرت".

ولقي الفيديو ردود فعل متباينة بين متعاطف مع الفتاة وأنها تحت تأثير أزمة انفصال والديها وزواجه بامرأة أخرى وبين مستنكر لحديثها بعد انتشار صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط نجم منتخب مصر الأسبق وابنته نور، كما أنه أنشأ مسجدا فى عام 2015، كلفه حوالي 2.6 مليون جنيه، وأطلق عليه اسم ابنته "نور الله" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

بدوره رفض عبد ربه التعليق على الفيديو الذي هاجمته فيه ابنته، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وقال مصدر لصحيفة "الوطن سبورت" إن حسني عبدربه، يلتزم الصمت ويرفض التعليق على فيديو ابنته، موضحا أن "القيصر" مصدوم من الفيديو بسبب حبه الشديد لأولاده من طليقته، مشددا على أنه لا يتأخر في توفير كل احتياجاتهم ويحرص على التواجد معهم دائما.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد خلافات بين عبد ربه وطليقته وأولاده، وأنه على علاقة طيبة مع ابنته نور التي ظهرت في الفيديو، موضحا أن مدير الكرة بالإسماعيلي، يمنح زوجته الأولى وأولاده مصاريف شهرية، بالإضافة إلى التزامه بسداد كل مصروفات التعليم، ولا يتأخر في تلبية مطالبهم، ومنح ابنته نور، هاتفا مميزا في عيد ميلادها الأخير.