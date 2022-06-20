انت الان تتابع خبر تصريحات حسن شحاتة المسيئة حول محمد صلاح تتصدر بحث جوجل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال تصريحات تليفزيونية له، قال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، إنه يأمل ألا يخسر الزمالك أي نقاط، وان يتوج الفريق الأبيض ببطولة الدوري ويظل في المقدمة دائمًا، وخاصة مع أتمام الفريق عامه الـ75.

وأضاف حسن شحاتة، أن الأهلي سيطر على المباراة في الشوط الأول على عكس الزمالك الذي ظهر مرتبكًا طوال الـ45 دقيقة، وأهدر فرص محققة عديدة، إلا أن التعادل كان عادلًا خاصة وأن كل فريق سيطر على شوط بالمباراة.

وتحفظ شحاتة في الحديث عن حالة التخبط بالكرة المصرية، قائلًا: «لو اتكلمت هغلط في ناس كتير أوي ودي مش عادتي"، فبرأيه يعاني الفريق حالة من العشوائية، مؤكدا ان والحل وضع خطة طويلة الأجل لتطوير الكرة بمصر، أهمها انتظام مسابقة الدوري، واستطرد قائلا: «أنا مش محطوط في الصورة بالفترة الأخيرة ومش عارف إيه السبب.. أنا أخدت 3 بطولات أمم إفريقيا متتالية، ورحيلي بعدها حاجة غريبة".

ووجه حسن شحاتة رسالته إلى جلال: "لا تفقد الثقة في نفسك أبدًا"، مؤكدا ان كيروش تولى المهمة بالمجاملة بسبب أنه وكيل محمد صلاح على عكس كوبر الذي حقق نجاحًا مع المنتخب الوطني»، مؤكدًا أنه يكره المجاملات الموجودة في الكرة المصرية في الفترة الحالية.

كما وجه المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رسالته إلى محمد صلاح قائلا: "أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية"، لكنه اعتبر ان صلاح لم يقدم شيئًا للمنتخب، خصوصًا أن المنتظر منك الكثير، ما اعتبر البعض ان تصريحاته بخصوص صلاح مسيئة بحق اللاعب الكبير.