انت الان تتابع خبر رسالة حادة من مرتضى منصور لـ مدحت شلبي: نخلص من شوبير تطلعلنا أنت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتوجيه رسالة حادة وشديدة القسوة إلى الإعلامي مدحت شلبي، وذلك بعدما علق على ما حدث في مباراة القمة بين كلاً من غريمي الكرة المصرية المعتاد الأهلي والزمالك.

تعادل الأهلي والزمالك في مباراة أمس

وتعادل كلاً من الأهلي والزمالك بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، وذلك على ستاد وي السلام، وهي تعد من ضمن مؤجلات العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

رسالة حادة من مرتضى منصور لـ مدحت شلبي

ووجه مرتضى منصور رسالة حادة في تصريحات تليفزيوتية، قائلاً “الأهلي في مباراة الأمس هو الفائز بالتعادل، وهناك ضربة جزاء يا مدحت يا شلبي (مفيهاش فصال)، هو إحنا نخلص من شوبير تطلعلنا أنت، الزمالك له ضربة جزاء صحيحة وصريحة في منطقة جزاء الأهلي”.

خطة الزمالك الفترة القادمة يكشفها مرتضى منصور

وأضاف منصور قائلاً “سوف تنعش خزينة النادي في الفترة المقبلة، والتي ستجعل الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب يرغب في ضمه”.