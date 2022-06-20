انت الان تتابع خبر شيكابالا يوجه رسالة حزينة لجماهير الزمالك: التوفيق لم يحالفنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بالأداء الذي ظهر عليه جميع لاعبي فريقه أثناء مباراة الأهلي، وهي التي أقيمت بين الفريقين أمس.

تعادل الأهلي والزمالك أمس

وتعادل كلاً من الأهلي والزمالك بهدفين لكلاً منهم، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد على استاد الأهلي وي السلام، وهي من ضمن المؤجلات العشرين من بطولة الدوري الممتاز، وتعتبر من المباريات الهامة بالنسبة لكلاً من الفريقين.

شكر شيكابالا لمرتضى منصور

وتحدث شيكابالا في تصريحات تلفزيونية، قائلاً “في البداية أشكر مجلس الإدارة لأنهم وفروا لنا مستحقات مادية قبل المباراة، مرتضى منصورـ رئيس النادي تحدث معنا وأعطى لنا دفعة قوية، وكلمة السر هو جمهور الزمالك، الذي حضر المباراة وليده ثقة في لاعبيه أنا بشكرهم”.و

شيكابالا يوجه رسالة حزينة لجماهير الزمالك

ووجه رسالة إلى الجمهور، قائلاً “رغم الظروف التي كنا نمر بها في الفترة الماضة، كنا نريد الخروج بالثلاث نقاط أمام الأهلي ولكن التوفيق لم يحالفنا، لدينا لاعبين صغار لهم مستقبل كبير، هذا الفريق الذي حصد الدوري في الموسم الماضي، أطلب من جماهير الزمالك على كل الصفحات أن يدعموا الفريق في الفترة المقبلة حتى آخر مباراة في الموسم، والصبر علينا، كان هناك تقصير منا في فترة من الفترات، الفترة المقبلة يجب أن نكون كلنا واحد”.

عودة شيكابالا من إصابة طويلة

وأضاف قائلاً “عائد من إصابة طويلة وأجهز نفسي وأجتهد لكي أتواجد في أي وقت يحتاجني الفريق»، مضيفًا: «فيريرا تحدث معي منذ فترة، وقالي: يا شيكا أنا محتاجك تنزل عشان تقلبلي الماتش، هذه الرسالة كانت عندما تولى المدبر البرتغالي تدريب الفريق، أنا بشتغل على نفسي ووقت ما يحتاجني الفريق هكون موجود”.