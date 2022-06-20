انت الان تتابع خبر تعليق عمرو أديب على تعادل الأهلي والزمالك: الأحمر أكتر فريق محظوظ في الكوكب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في قمة الكرة المصرية بين كلاً من الأهلي والزمالك، وهي التي أقيمت في ملعب “وي السلام”، وتعد من ضمن منافئات الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022

تعليق عمرو أديب على تعادل الأهلي والزمالك

وعلق عمرو أديب الشهير بانتمائه إلى الزمالك، قائلاً “الأهلي أكثر فريق محظوظ في الدنيا كلها، مش هشوف فريق عنده حظ في الكوكب أكبر منه، وفي المقابل أكثر فريق يعانده الحظ هو الزمالك، العارضة هبطت سنتيمترات من أجل منع هدف الفوز للفريق الأبيض”.

عمرو أديب يتحدث عن أداء الزمالك

وأضاف قائلاً “الزمالك تجرأ في الشوط الثاني، وأتمنى ألا يخرج علينا جماهير الأهلي بمنشورات تشير إلى أن فريقهم كان الأفضل الليلة، افشة هو واحد من نجوم المباراة، يوقع على كل كرة في هجمات الأهلي، وشيكابالا كان مفاجأة الشوط الثاني وقلب الموازين تماماً، شاهدنا قمة مثيرة وكبيرة بين القطبين الأهلي والزمالك، وكنت متخوفًا من مصطلح روح الفانلة الحمراء في الدقائق الأخيرة وخطف الأهلي هدف الانتصار”.