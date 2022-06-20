انت الان تتابع خبر بعد التعادل مع الأهلي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عزز الزمالك من تصدره لجدول الدوري الممتاز، بالتعادل 2-2 أمام الأهلي في مباراة مثيرة بين قطبي الكرة المصرية على أرضية ستاد الأهلي وي السلام بالجولة 20 من البطولة.

الزمالك نجح في العودة للقاء بعد التأخر في الشوط الأول بهدف محمد شريف بالدقيقة 12، لكن أشرف بن شرقي سجل التعادل لأبناء ميت عقبة بالدقيقة 68.

محمود شيكابالا قائد الزمالك وضع هدف التقدم للقافلة البيضاء في الدقيقية 76 لكن صلاح محسن أدرك التعادل للمارد الأحمر مع الدقيقة 80 لينتهي اللقاء 2-2.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى الرقم 45 بينما الأهلي وصل رصيده للنقطة 41.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك سيلتقي في المباراة المقبلة مع فريق البنك الأهلي ، يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة و20:00 بتوقيت مكة المكرمة و18:00 بتوقيت جرينتش وتقام المباراة على أرضية ستاد المقاولون العرب.