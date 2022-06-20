رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري السعودي منصة مكاني للحجز WWW.MAKANI.COM

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عمر شويل - جدة لا يزال رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري مفعل للجماهير، عبر منصة مكاني لحجز التذاكر، ويمكن لجميع مشجعي الفريقين الدخول الآن وحجز التذاكر قبل نفاذها من على الموقع، وكانت إدارة نادي الفتح قد أعلنت على حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن توافر التذاكر للجماهير وأعلنت عن أسعارها، سواء لجماهير الفتح صاحب المباراة والملعب والنصيب الأكبر من الجماهير أو الزعيم الهلالي الضيف الثقيل الليه على الفتح، وفيما يلي تفاصيل مباراة الهلال والفتح وألية حجز التذاكر إلكترونياً عبر المنصة الوحيدة المتوفر بها التذاكر.

لمزيد من الشفافية في الجولتين القادمتين 30/29 من الدوري السعودي للمحترفين، قرر الاتحاد السعودي لعب جميع المباريات في يوم واحد، فيلعب الاتفاق ضد الاتحاد في نفس توقيت الهلال والفتح، كما قرر الاتحاد أستقدام حكام أجانب للمباريات المتبقية، حتى يكون هناك أكبر قدر من العدالة في اللقاءات الحاسمة ورفع الحرج عن الحكام السعوديون.

رابط حجز تذاكر الفتح والهلال