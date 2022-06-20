موقع تذاكر مباراة التعاون والشباب متاح الآن // منصة مكاني makani.com لن تسير وحدك يا تعاون

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عمر شويل - جدة موقع تذاكر مباراة التعاون والشباب، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من قبل جماهير الناديين خاصة جماهير نادي التعاون، التي ترغب في حجز التذاكر ومساندة فريقها في الجولتين الحاسمتين، من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين العام القادم، تلعب أكثر من مباراة في نفس اليوم، أهمها مباراة الهلال والفتح ومباراة الاتحاد ضد الاتفاق، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز، عبر منصة مكاني الرسمية المخصصة لبيع تذاكر المباريات، خاصة للفرق الكبيرة في دوري المحترفين.

موقع تذاكر مباراة التعاون والشباب

يدخل نادي التعاون المباراة وله هدف وحيد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، في ظل سعي جميع الفرق أما لحصد اللقب، كما يسعى الهلال والاتحاد، أما للبقاء في الدوري كما هو الحال لأغلب الفرق من المركز السابع حتى الخامس عشر، كل الفرق مهددة في حالة خسارتها في اللقاءين القادمتين، التعاون قبل اللقاء في المركز العاشر برصيد 32 نقطة، أما منافسة الليلة نادي الشباب فيحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ويسعى هو الأخر للفوز لخطف المركز الثالث من النصر الذي يحتله برصيد 55 نقطة.

تذاكر مباراة التعاون والشباب في الدوري

الدخول على موقع منصة مكاني makane.com.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد مباراة التعاون والشباب.

تحديد سعر التذكرة ورقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

وزارة الرياضة السعودية