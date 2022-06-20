انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الجماهير عن معرفة موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة 22 من البطولة.

الأهلي حافظ على مركزه الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل بهدفين لهدفين، مع ضيفه الزمالك في مباراة القمة 124 في لقاء مؤجل من الجولة 20.

هدفي الأهلي في مباراة القمة سجلهم محمد شريف في الدقيقة 12 وصلاح محسن في الدقيقة 80، بينما سجل للزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 68 وشيكابالا في الدقيقة 76.

الأهلي وصل رصيده للنقطة 41، بعد خوض 18 مباراة فاز في 12 وتعادل 5 وخسر لقاء.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

مباراة الأهلي وغزل المحلة ستنطلق في تمام الساعة التساعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 22 يونيو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

المباراة ستكون منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1.