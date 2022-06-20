نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة هادئة.. موعد مباراة الحزم والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الحزم والنصر ، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وفي إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس 23 يونيو 2022 ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهادئة أيضًا، والتي تجمع فريقا النصر والحزم ، حيث فقد الأول فرصته في المنافسة على اللقب أو حتى على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2023 ، كما حسم الأخير أمره بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي أو دوري يلو السعودي .

نتناول في التغطية التالية، كافة التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة الحزم والنصر والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، بالإضافة تاريخ مواجهات الحزم والنصر .

مباراة الحزم والنصر

مواجهة جديدة إذن على وقع إيقاع هادئ، تنتظر فريقا النصر والحزم .

واللذان يخوضان مواجهة الخميس بلا أي ضغوط، بعدما فقدا المنافسة على اللقب للعالمي أو البقاء لحزم الصمود.

ونسبيًا يشكل لقاءهما مباراة رمزية لتحسين الترتيب بالنسبة للفرسان أو حفظ ماء الوجه بالنسبة للكتيبة الحزماوية.

كانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز مستحق للعالمي بثنائية.

نستعرض أولًا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبيل انطلاق مواجهات الجولة 29 :

جدير بالذكر أن مباريات الأسبوع 29 من دوري المحترفين السعودي ستلعب جميعها في توقيت واحد، عملًا بمبدأ “تكافؤ الفرص”.

وتعود مباريات الدوري السعودي مرة أخرى، والتي تترقبها الجماهير العربية والسعودية على الأخص.

وذلك بعد عدة مرات شهدت فيها المسابقة التأجيل لظروف متباينة.

كان آخرها مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 .

والتي نجح، مساء الأحد 19 يونيو 2022، في حسم لقبها للمرة الأولى في تاريخ الأخضر.

كما خاض المنتخب السعودي الأول مواجهتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا .

وذلك خلال معسكر إسبانيا الأخير، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 .

نادي الحزم

نستهل تغطيتنا مع نادي الحزم السعودي ، صاحب الأرض والجمهور.

والذي أنهى مشاركته التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين ، بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.