انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة.. الأحمر داخل بتقله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف بشكل رسمي عن تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة 124 والتي ستنطلق في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

سامي قمصان أعلن عن تشكيل الأهلي لمباراة القمة واعتمد على القوة الضاربة لفك طلاسم المباراة، بينما اعتمد العجوز جيسوالدو فيريرا على التوازن مع الدفع بسيد نيمار في التشكيل الأساسي.

تشكيل الأهلي لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر – محمد مجدي “أفشة” – بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله “نيمار”.

في الهجوم: عمر السعيد.