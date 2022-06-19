انت الان تتابع خبر الأهلي يتلقى ضربة ثنائية قبل مواجهة الزمالك في القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى الأهلي ضربة ثنائية قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة 124، حيث أكدت قناة الأهلي غياب لاعب الوسط المالي أليو ديانج والظهير الأيسر الدولي المصري أيمن أشرف عن المباراة.

أليو ديانج يعاني من رشح في الركبة بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، مالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بينما أيمن أشرف يعاني من نزلة برد خلال الساعات القليلة الماضية.

غياب ثنائي الأهلي عن مباراة القمة

وحاول الجهاز الطبي في الأهلي تجهيز الثنائي، لكن تأكد غيابهما عن مباراة القمة لتكون ضربة ثنائية للمارد الأحمر في مباراة القمة.

مراسل قناة “الأهلي” المتواجد في فندق إقامة الأهلي، أكد غياب أليو ديانج وأيمن أشرف عن مباراة القمة.

ويدخل الأهلي مباراة القمة تحت قيادة سامي قمصان بعد رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق.