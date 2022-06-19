انت الان تتابع خبر اهداف مباراة السعودية وأوزبكستان.. الأخضر السعودي بطل كأس آسيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الأولى في تاريخه يحقق المنتخب السعودي تحت 23 عام، لقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

المنتخب السعودي تحت 23 عام حقق الفوز في المباراة النهائية على منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة، بهدفين دون رد على أرضية ملعب “ميلي ستاديوم” في مدينة طشقند اليوم الأحد.

هدفي الأخضر السعودي سجلهم كل من أحمد مازن الغامدي، وفراس البريكان في الدقيقتين 49 و72 على الترتيب.

منتخب السعودية بطل آسيا تحت 23 عام

شباب السعودية وصلوا للمباراة النهائي بعد الفوز على منتخب أستراليا في مباراة الدور نصف النهائي ومن قبلها منتخب فيتنام في مباراة الدور ربع النهائي.

الأخضر السعودي حقق رقم مميز خلال البطولة حيث لم تستقبل شباكه أي هدف في أي مباراة.