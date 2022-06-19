نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة القمة 125.. نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة في الدوري المصري.. الأحمر يتقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري التي ينتظرها الملايين من محبي وعشاق الكرة المصرية من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مصر والدول العربية انطلاق مباراة الأهلي والزمالك القمة 125 الديربي المصري التي تجمع بين قطبي كرة القدم في مصر في القمة 125 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي يكون لها أهمية كبيرة وينتظرها المصريين من لهم في عالم الساحرة المستديرة ومن ليس لهم في تشجيعها فيتم الاهتمام بنتيجة المباراة على أقل تقدير.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن

ونستعرض لكم في هذا التقرير نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة في لقاء القمة 125 بالدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

نجح النادي الأهلي في التقدم بالهدف الأول في المباراة بأقدام اللاعب محمد شريف في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول مستغلا خطأ لأحد مدافعي النادي الزمالك.

ولا تزال نتيجة مباراة الأهلي والزمالك هدف دون مقابل حتى الأن بعد مرور 35 دقيقة من الشوط الأول.

مباراة الأهلي والزمالك القمة 125

ويسعى كلا الفريقين في إسعاد جماهيره حيث يظل أكثر المنشورات تداولا قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 وبعدها بأيام على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار المباراة وتمنيات الجمهور بفوز ناديهم حيث يسعى جمهور الأهلى لنسيان مرار فقدان الدوري للموسم الماضي كما لا يزال فريق الزمالك يعاني من هزيمته أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بينهم وأيضا هزيمتهم في المباراة الأخيرة في الدوري والتي خسرها نادي الزمالك بنفس نتيجة مباراة أفريقية بهدفين مقابل هدف وتشهد محركات البحث إقبالا واسعا لمعرفة كل الأخبار حول المباراة من موعدها وتشكيلها والحكام الذين يديرون اللقاء فضلا عن الملعب الذي يضم اللقاء واللاعبين المشاركين وغير ذلك لذلك من خلال هذا التقرير سوف نمدكم بكافة المعلومات التي يتساءل عنها الجمهور حول المباراة.

ترتيب الدوري المصري 2021/2022

وانطلقت النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز 2021/2022 يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري والتي افتتحها فريقي البنك الأهلي و طلائع الجيش كما ضم أيضا اليوم الافتتاحي مباراة سموحة والاتحاد السكندري وفيوتشر وفاركو حيث شهد بداية ساخنة ومنافسة شرسة بين الفرق.

وبعد مرور جولتين من الدوري تصدر النادي الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف؛ ما يجعل مباراة القمة أكثر منافسة وإثارة. وذلك لتحديد المتصدر للدوري بفارق النقاط وليس الأهداف في حال فوز فريق على الآخر من الفريقين.

واستطاع فريق نادى الزمالك أن يعقد سلسلة من اللا هزيمة في 25 مباراة متتالية، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

وخسر نادى الزمالك أمام الأهلي في أخر مباراة جمتهما خلال الدور الأول من دوري الموسم الماضي في 18 أبريل الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويدخل فريق النادي الأهلي على أمل الفوز باللقاء لإكمال سلسلة انتصاراته بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلي برباعية نظيفة والبنك الأهلي بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام انبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وخاض النادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق نادي المرج قبل يومين ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك والأهلي والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك محمود كهربا في المباراة الودية أمام المرج وتمكن من تسجيل هدف رائع على الرغم من الأزمة التي حدثت بينه وبين بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على خلفية التصريح بما دار في اللقاء الذي جمعهما.

لكن خلت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك اليوم من تواجده.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. وتجري المباراة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت لجنة الحكام الاستقرار بشكل نهائي على تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة، بعد منافسة مع محمود البنا وإبراهيم نورالدين.

وتعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة في الثامنة مساء اليوم الخميس طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي،غدا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

تشكيل فريق النادي الأهلي المتوقع في القمة 123

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق

خط الوسط اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات

الهجوم وبيرسي تاو ومحمد شريف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي