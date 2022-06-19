نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتويج المنتخب السعودي لأول مرة ببطولة آسيا تحت 23 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح المنتخب السعودي لكرة القدم في الوصول لبطولة كأس آسيا للشباب تحت سن 32 عام، وذلك بعد فوزة على منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل لا شئ، خلال المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يونيو، على ملعب ميلي ستاديوم في عاصمة أوزبكستان “طشقند”.

فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا

فقد سجل المنتخب السعودي هدفين اليوم، الأول سجله “أحمد الغامدي” في الدقيقة 48، بينما سجل الهدف الثاني “فراس البريكان” في الدقيقة 74 من المباراة.

لأول مرة المنتخب السعودي يفوز ببطولة آسيا

الجدير بالذكر هنا أن مباراة اليوم التي أقيمت بين المنتخب السعودي ومنتخب أوزبكسان تمثل المرة الاولي التي يلقب فيها المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا، بينما تمكن منتخب أوزبكستان من حصد اللقب خلال البطولة التي أقيمت عام 2018

المنتخب السعودي

تمكن المنتخب السعودي من حصد لقب كأس آسيا بعد تصدره المجموعة الرابعة في دور المجموعات، فقد تمكن من الفوز على منتخب فيتنام بهدفين مقابل لا شي في دور الثمانية، وتمكن أيضاً من الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي.

منتخب أوزبكستان

تصدر المجموعة الأولي بعد فوزة على منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي واللإضافي بتعادل أثنين مقابل أثنين، وتمكن ايضاً أوزبكستان من الفوز على المنتخب الياباني بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي.