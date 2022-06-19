نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأربعاء 19/6/2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك المصري، في لقاء القمة بالدوري المصري لكرة القدم لموسم 2022/2021، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي بالإمارات، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري المحلي المصري في هذا الموسم برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فيما يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لموسم 2021-2022، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي وتذاع المباراة علي مجموعة قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية، الناقل الحصري لكافة البطولات في جمهورية مصر العربية بكافة الألعاب الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

ونقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة التي تقام مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك المصري ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 44 نقطة فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة وإليكم ترتيب جدول الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والزمالك وهو كالتالي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الزمالك 20 14 2 4 34 20 +14 44 2 بيراميدز 21 13 4 4 32 15 +17 43 3 الأهلي 17 12 4 1 38 12 +26 40 4 فيوتشر 22 11 6 5 36 20 +16 39 5 سموحة 22 9 9 4 33 28 +5 36 6 طلائع الجيش 22 8 9 5 15 17 -2 33 7 البنك الأهلي 21 7 9 5 25 21 +4 30 8 فاركو 22 7 9 6 17 15 +2 30 9 إنبي 22 5 11 6 26 28 -2 26 10 سيراميكا كليوباترا 22 5 11 6 22 24 -2 26 11 غزل المحلة 21 5 10 6 19 24 -5 25 12 الاتحاد 22 6 7 9 29 35 -6 25 13 المصري 22 5 8 9 25 30 -5 23 14 الجونة 21 6 3 12 18 26 -8 21 15 الإسماعيلي 21 4 7 10 17 26 -9 19 16 المقاولون العرب 21 3 10 8 19 24 -5 19 17 مصر المقاصة 22 2 8 12 10 28 -18 14 18 إيسترن كومباني 21 2 7 12 16 38 -22 13

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الزمالك على استاد الاهلي we السلام في مؤجلات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز ووجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.