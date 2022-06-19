نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُتابعة نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، إنطلقت منذ قليل، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم لعام 2021-2022، وتحمل المباراة القمة رقم 24 بين الفريقين، والتي تُقام علي استاد الأهلي والسلام بحضور جماهيري من مشجعي الفريقين، وحيث يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة فيما يدخل الزمالك المباراة وهو متصدر جدول الدوري برصيد 44 نقطة، ونتابع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لحظة بلحظة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك اليوم

أعلن سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وضم التشكيل كل من:” محمد الشناوي، علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسي تاو و أحمد عبد القادر، محمد شريف”.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالدوري اليوم

وفيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي وضمت التشكيلة كل من:” محمد عواد، محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله، عمر السعيد”.

ويدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم الأربعاء، طاقم تحكيمي إسباني يقوده خوسيه لويس مونويرا مونتيرا، كحم للساحة، على أن يعاونه الثنائي إينيجو برييتو لوبيز، كمساعد أول، ودييجو باربي سيلفيا كمساعد ثان، وسيكون الحكم الرابع سيزار سوتو جرادا، وفي غرفة الفيديو لويس جونزاليس وديفيد جيمس.

جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة العشرين من الدوري المصري لموسم 2022-2021 وهو كالتالي:

المركز الأول: الزمالك – 44 نقطة.

المركز الثاني: بيراميدز – 43 نقطة.

المركز الثالث: الأهلي – 40 نقطة.

المركز الرابع: فيوتشر – 39 نقطة.

المركز الخامس: سموحة – 36 نقطة.4

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.