القمة 124..موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم ” تشكيل الفريقين- القنوات الناقلة- معلق المباراة “

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، تبدأ المنافسة بين فريق الأهلي وفريق الزمالك في يوم الأحد الموافق 19/6/2022 في ملعب يعرف باسم الأهلي والسلام، وذلك للحصول على بطولة الدوري الممتاز عام 2022، حيث أعلنت لجنة الحكام المشرفة على قسم الاتحاد المصري الخاص بكرة القدم بقيادة الأستاذ عصام عبد الفتاح، أن الحكم في المباراة هو خوسيه لويس مونويرا، ويصل ثمن الإعلان عن مباراة فريق الأهلي حوالي 31.85 مليون يورو، بينما يصل سعر إعلان فريق الزمالك 21.43 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك وذلك في تمام الساعة 8:00 ليلاً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9:00 ليلاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وترتيب الفرق المصرية اليوم في جدول بطولة الدوري المصري

حاز فريق سموحة على 36 نقطة.

حصل فريق الأهلي على 40 نقطة.

نجح فريق الزمالك في الحصول على 44 نقطة.

حاز فريق بيراميدز على 43 نقطة.

حصل فريق فيوتشر على 36 نقطة.

حاز فريق المقاولون على 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة فريق الأهلي والزمالك

تعرض قناة on time sports المباراة بين الفريقين، وقبل البدء في بث المباراة على القناة سوف يحضر مجموعة من اللاعبين المشهورين بلعب كرة القدم لعمل لقاء حصري، وقد بدا الاستوديو التحليلي للمباراة منذ دقائق ويضم كبار نجوم التحليلي الرياضي في مصر وسوف يقوم بالتعليق على المباراة الكابتن مدحت شلبى على اون تايم سبورت اتش دى .

تشكيل فريق الأهلي اليوم

يعتبر سامي القمصان هو المسؤل عن تدريب فريق الأهلي.

ويقود محمد الشناوي حراسة المرمى.

ويشارك ياسر إبراهيم مع رامي ربيعة في قسم الدفاع.

ويشرف محمد هاني وعلى معلول على قسم الظهير الأيمن.

خط الهجوم برئاسة حسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

ويوجد في منتصف الملعب عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام محمد مجدي أفشة.

تشكيل فريق الزمالك اليوم