التونسية أنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين للتنس
توجت التونسية أُنس جابر، المصنفة رابعة عالميًّا، بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" لكرة التنس، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين اليوم بسبب الإصابة.
وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء 6- 3 ، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط، نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.
وحققت التونسية البالغة 27 عامًا ثأرًا لم يكتمل في أرضية الملعب على بنتشيتش، التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأمريكية.
وكانت جابر أحرزت أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.
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