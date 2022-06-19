انت الان تتابع خبر الأردني النسور يتأهل لبطولة مستر أولمبيا 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل البطل الدكتور محمد النسور (26 عاما) بطل الأردن وفريق كمال الأجسام للمحترفين للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2022 التي تعد الأشهر والأقوى على مستوى العالم لكمال الأجسام، والتي تقام فعاليتها في الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية،

وجاء تأهل النسور لمستر أولمبيا، كأول أردني يفوز بالمركز الأول في فئة المحترفين في بطولة كوريا monsterzym التي توج بها اليوم بعد منافسة شرسة من محترفين من عدة دول من جنوب إفريقيا والبرتغال.

وكان الداعمون للدكتور النسور في الوصول لهذا الإنجاز التاريخي لرياضة بناء الاجسام eagle nutrition و Red zone nutrition.