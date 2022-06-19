انت الان تتابع خبر التونسية أنس جابر تتوج بلقبها الثالث في رابطة المحترفات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجت التونسية أنس جابر بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات للتنس، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين الأحد بسبب الإصابة.

وبعدما حسمت أنس، المصنفة رابعة عالميا، المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، وتقدمت في المجموعة الثانية 2-1، اضطرت منافستها بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني هذا العام في دورة مدريد.

وحققت التونسية البالغة 27 عاما، ثأرا لم يكتمل في أرضية الملعب على بنتشيتش التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأمريكية.