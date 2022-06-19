انت الان تتابع خبر تفاصيل عودة رونالدو للدوري الإيطالي وانضمامه لفريق عريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد لـ"الشياطين الحمر"، الهولندي إريك تن هاج، لهذا قد يرحل النجم عن مانشستر يونايتد هذا الصيف ليعود الى الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى مع يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "dailystar"، فإن مانشستر يونايتد لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لا يناسب رونالدو، لذلك قد تكون وجهته المقبلة نادي روما الإيطالي، مشيرة إلى أن الدون ومدربه السابق في ريال مدريد، مواطنه جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو، يعمل حاليا مدربا لنادي روما، وقاد الفريق إلى التتويج بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ"، ويتمتع رونالدو بذكريات جيدة باللعب تحت قيادة مورينيو، ويأمل في الاستفادة من علاقاته لإيجاد طريق للفرار من يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، بدأ بالفعل البحث عن فريق جديد لموكله، وهو يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه، ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما، هذا الصيف،حيث يمتد عقد رونالدو مع يونايتد، للموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.

يذكر ان رونالدو، قد انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، واختير، مع نهاية هذا الموسم كأفضل لاعب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات، ومع ذلك، فقد اعتبر موسمه الأول مع "الشياطين الحمر" مخيبا لفشل النادي في حجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.ر