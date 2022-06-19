انت الان تتابع خبر بيريز يصف مبابي بالمسكين.. ويعلق بسخرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد رئيس النادي الملكي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، النجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب قرار الأخير "المفاجئ" بعدم الانتقال إلى "الملكي" والبقاء في باريس سان جرمان الفرنسي، وفق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقع كثيرون انتقال مهاجم باريس سان جرمان إلى العملاق الإسباني قبل أن يمدد عقده مع ناديه الحالي حتى 2025 في تحول درامي أغضب الكثير من لاعبي ومشجعي ريال مدريد.

وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر بيريز وهو يوقع الأوتوغراف لأحد المشجعين، الذي قال له لا تحاول التعاقد مع مبابي مرة أخرى.

فجاء رد بيريز صادما: "المسكين (مبابي) من المؤكد أنه يندم على قراره الآن".

تسبب قرار مبابي في البقاء مع بطل فرنسا في حرب كلامية بين الأطراف ذات الصلة بعد أن قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، باعتبار أن الصفقة "تشكل هجوما على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

وقال بيريز في مقابلة سابقة مع برنامج "إل شيرينغيتو" على قناة "ميغا" الإسبانية عندما سئل عن إمكانية انضمام اللاعب لاحقا: "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرفه ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

ومن جهة أخرى، قال رئيس نادي ريال مدريد إن مهاجم باريس سان جرمان خضع لـ"ضغوط سياسية واقتصادية" لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.ر