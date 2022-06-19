انت الان تتابع خبر فيريرا ضد الأهلي.. أرقام تقلق الجماهير البيضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك ولتي ستقام على أرضية ستاد الأهلي وي السلام، في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه 20 لقاء، بينما الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد خوضه 17 لقاء.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، يملك رقم مقلق للجماهير البيضاء في تاريخ مواجهاته مع المارد الأحمر.

فيريرا تقابل مع الأهلي من قبل في 3 مباريات، فاز في لقاء واحد وخسر مباراتين.

تاريخ مواجهات فيريرا مع الأهلي

المباراة الأولى 21 يوليو 2015 وكانت الخسارة بهدفين دون رد فى الدوري.

المباراة الثانية 21 سبتمبر 2015 وحقق الفوز الوحيد على المارد الأحمر وتوج بطلاً لكأس مصر.

المباراة الثالثة كانت فى 15 أكتوبر 2015، وخسر العجوز البرتغالي 3-2 ليتوج الأهلي بلقب السوبر المحلى.