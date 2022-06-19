انت الان تتابع خبر محمد شريف في مواجهة عمر السعيد : تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في قمة الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي متابعة أقوى قمة كروية في الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم الأحد الموافق 19 يونيو بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022 نادي الزمالك على ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سامي قمصان يقود الأهلي أمام الزمالك

واستقر المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سامي قمصان على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نادي الزمالك مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة”.

وفي خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر

وعلى الجانب الأخر استقر المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “فيريرا” على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة النادي الأهلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد.

وفي خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني

وفي خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – عبد الله جمعة – سيد عبد الله “نيمار”- أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.

وفي خط الهجوم: عمر السعيد

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.