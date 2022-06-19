انت الان تتابع خبر تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك .. اتفرج وشجع بمباراة القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير على تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك، بعد زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي تقام مساء اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وهي مباراة القمة رقم 124 في الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلي.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك:

تردد أون تايم سبورت HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1:

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2:

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.