انت الان تتابع خبر تردد قناة الزمالك الجديد 2022 Zamalek TV والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة الزمالك الجديد 2022 Zamalek TV لمشاهدة المباراة ضد الأهلي في الدوري المصري اليوم ومتابعة كافة مباريات فريق القلعة البيضاء وكافة أخبار النادي ومقابلات النجوم والمدربين.

تردد قناة الزمالك الرسمية الجديد 2022 Zamalek TV على القمر الصناعي نايل سات نضعه بين أيديكم متابعينا في كل مكان للاستمتاع بكافة المباريات وخاصة المباراة النارية ضد الأهلي اليوم.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

وتقوم قناة الزمالك الرسمية بنقل كافة مباريات الفريق الأبيض ولقاءات من الدوري المصري والبطولات المختلفة في مصر، كما تقدم العديد من البرامج الرياضية المميزة، بالإضافة إلى تغطية أخبار الرياضة.

مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي اليوم:

تردد قناة الزمالك 2022 على نايل سات:

تردد القناة: 11449

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الزمالك 2022 على عرب سات:

التردد: 12092

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

التشفير: مجاني.

ردد قناة الزمالك 2022 على يوتلسات:

تردد القناة: 11595

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وبهذا نكون قد قدمنا لمتابعينا تردد قناة الزمالك الجديد 2022 Zamalek TV وبإمكانكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاهلي مباشرة مساء اليوم كما يمكنكم متابعة كافة البرامج الرياضية والمباريات.