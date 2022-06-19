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رياض - احمد صلاح - تردد قناة أون تايم سبورت 2022 لمشاهدة مباراة الاهلى والزمالك مباشر في الأسبوع 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تبث عبر القناة المصرية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022 Ontime Sport على نايل سات حيث تعتبر القناة من أهم القنوات الرياضية في مصر والتي تبث أقوى وأبرز مباريات كرة القدم في مصر ويبحث عنها الكثيرون.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022 على نايل سات

قناة اون تايم سبورت تعتبر من القنوات الهامة وذلك لما تقدمه من محتوى رياضي متميز يتابعه الكثير من محبي الكرة والألعاب الرياضية في مصر أو في العالم العربي وتبث اليوم الأهلى والزمالك.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم ستورت 2022 التردد الأول:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم ستورت 2022 التردد الثاني:

التردد 11861

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وتم تغيير قناة Ontime Sport 2022 عبر النايل سات وعرب سات قبل أيام، بحسب إعلان إدارة القناة عن إطلاق تردد جديد لها على جميع الأقمار الصناعية، وبدأ ذلك في الأول من يوليو.

وتصدرت القناة عناوين مواقع التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في ظل رغبة العديد من مشتركي القناة في تنزيل ترددها الجديد والاستمتاع بأفضل البرامج والمباريات.

وبعد تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت 2022 يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك مباشر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم والاستمتاع باللقاء الناري.