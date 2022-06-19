انت الان تتابع خبر قبل مواجهة الأهلي.. اهداف الزمالك في أخر 4 مباريات قمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل الزمالك مساء اليوم الأحد، ضيفاً على الأهلي في مباراة القمة التي تأتي ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

مباراة القمة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ستاد الأهلي وي السلام بالقاهرة.

الزمالك يدخل مباراة القمة وهو يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعد خوضه 20 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 2 وخسر 4 مباريات مسجلاً لاعبوه 34 هدف واستقبال 20 هدف.

الفارس الأبيض صاحب خامس أوى خط دفاع في الدوري الممتاز، بعدما استقبل 20 هدفا، خلف الأهلي (12)، وبيراميدز (15)، وفاركو (15)، وطلائع الجيش (17).

مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك خسرها الفارس الأبيض في ستاد القاهرة بنتيجة 5-3.

الزمالك في مباراة القمة اليوم يسعى لتوسيع فارق النقاط من خلال الفوز على الأهلي، أو الحفاظ عليه من خلال تحقيق نتيجة التعادل على أقل تقدير.

أهداف الزمالك في أخر 4 مباريات قمة