انت الان تتابع خبر فيريرا يفاجئ الأهلي بتشكيل ناري في مباراة القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك مفاجأة الأهلي في مباراة القمة 124 والتي ستقام اليوم بستاد الأهلي وي السلام في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقارير كشفت عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم، وقرار فيريرا الدفع بالناشئ سيد عبد الله “نيمار” لمواجهة الكتيبة الحمراء.

وكان فيريرا قد اختار القائمة التالية لمواجهة الأهلي في مباراة القمة.

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بنشرقي – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – سيف جعفر – سيد عبد الله.

الهجوم: يوسف أسامة – عمر السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – محمود حمدي (الونش)

الوسط: عبد الله جمعة – إمام عاشور – محمد أشرف (روقا) – سيد عبد الله (نيمار)

الهجوم: أحمد سيد (زيزو) – عمر السعيد – اشرف بن شرقي