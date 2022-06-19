انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري.. والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري هو الشغل الشاغل لدى عشاق كرة القدم المصرية.. حيث أنهم ينتظرون سهرة الليلة لمتابعة أقوى حدث رياضي في الشرق الأوسط داخل الساحرة المستديرة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022 نادي الزمالك على ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت المجانية على القمر الصناعي المصري نايل سات.. وتحديدا ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبى وحاتم بطيشة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

مساعد حكم: إينيغو برييتو لوبيز دو سيران

مساعد حكم: ديغو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فار: خوسي لويس غونزاليس غونزاليس

مساعد فار: دافيد خيمينيز ميديي

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

وفي خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

وفي خط الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.