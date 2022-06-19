زفاف أحمد ياسر ريان على صديقة عمره.. اتفرج اللقطات الأولى

انت الان تتابع خبر زفاف أحمد ياسر ريان على صديقة عمره.. شاهد اللقطات الأولى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من صور احتفال نجم النادي الأهلى والمعار لنادي ألتاي سبور التركي “أحمد ياسر ريان “، على صديقة عمره علياء الزنوكي، وقد جاء الزفاف بعد وقت قصير من عقد قرانهم، وكان الحفل بأحد الفنادق الشهيرة، بين العديد من ألمع نجوم كرة القدم، والأهل والأصدقاء المقربين.

إطلالة زوجة أحمد ياسر ريان

تألق أحمد ياسر ريان ببدلة أنيقة للغاية باللون الأسود، وقد نسق معها رابطة عنق أنيقة، أما عن علياء الزنوكي عروسته، فقد تألقت بفستان بسيط مع حجاب أنيق، بالإضافة إلى طرحة الزفاف الطويلة من قماش التول والجوبير والطرزة بالفصوص بطريقة يدوية.

الخطيب ومجلس إدارة الأهلى في حفل زفاف أحمد ياسر ريان

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من اللقطات الرومانسية التي جمعت بين العروسين، الذين نالت إطلالتهم على إعجاب عدد كبير جدًا من رواد السوشيال ميديا، المعنين منهم بالرياضة وكرة القدم بشكل خاص، والغير معنين أيضًا، وقد تمنى لهم الجميع السعادة والهناء طوال حياتهم.