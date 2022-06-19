انت الان تتابع خبر محمد الشناوي يُثير الرعب في معسكر الأهلي قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من القلق داخل معسكر النادي الأهلي، من إمكانية غياب محمد الشناوي عن مباراة القمة 124 أمام الزمالك والتي ستقام مساء اليوم الأحد على أرضية ستاد الأهلي وي السلام في لقاء مؤجل من الجولة 20 لمسابقة الدوري.

أنباء ترددت عن تعرض محمد الشناوي لكدمة في التدريب الأخير للأهلي قبل مباراة القمة 124 أمام الزمالك، وأن الحارس الدولي سيخضع لاختبار يوم المباراة للتأكيد من جاهزية حراسته لعرين الأهلي.

حارس الأهلي تعرض للإصابة كدمة في أصابع اليد، قبل ساعات من مواجهة نادي الزمالك ويخضع اللاعب لفحص طبي صباح اليوم لتحديد جاهزيته للقاء، خاصة أن مغادرته للتمرين جاء لمنحه مزيد من الراحة.

الإعلامي سيف زاهر أكد في برنامجه بقناة أون تيام سبورت ان الشناوي بخير دون أن يوضح حقيقة مشاركته من عدمها في مباراة القمة.