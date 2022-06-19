انت الان تتابع خبر عاجل – توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار الشعب المصري بمختلف طوائفه اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 صوب ستاد وي السلام، حيث القمة 124 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك,

ويستضيف الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في مبارة مؤجلة من الجولة العشرون من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، بعنوان البحث عن اعتلاء قمة الدوري والحصول عليها من الفارس الأبيض.

ويدخل الأهلي هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 40 نفسه، بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية للأهلي بعد رحيل مدربه الجنوب إفريقي بتيسو موسيماني بعدما فسخ تعاقده بالتراضي يوم الأثنين الماضي، حيث فاز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة أربعه اهداف مقابل هدف.

الأهلي والزمالك

توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.