انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل يفجرها سيف زاهر بخصوص أبو جبل.. مستبعد من لقاء القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي سيف زاهر بتفجير مفاجأة غير متوقعة، وذلك بخصوص استبعاد محمد أبو جبل، حاس مرمي الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، وذلك من قائمة القريق لمباراة القمة أمام الأهلي.

مفاجأة من العيار الثقيل يفجرها سيف زاهر بخصوص أبو جبل

وأكد سيف زاهر خلال العديد من التصريحات التليفزيونية على أون تايم سبورت الفضائية، قائلاُ “أبو خارج قائمة الزمالك في مباراة القمة، إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعلم أن أبوجبل، عندما عاد من معسكر منتخب مصر، علم بأن محمد عواد، سوف يحرس عرين الفريق في مباراة القمة، أبلغ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، أنه يُعاني من الإصابة في العضلة الضامة”.

أبو جبل على دكة البدلاء

وتابع قائلاُ “الجهاز الفني، طلب من الحارس أن يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلي، ولكنه رفض»، مضيفًا :«فيريرا، عقد جلسة مع اللاعبين وقال لهم (اللاعب الذي لن يتواجد مع الفريق في المباريات الكبيرة، مش هيكون معايا في المباريات الصغيرة”.

احساس إدارة الزمالك برفض أبو جبل أخذ مكان عواد

واستطرد سيف قائلاً “إدارة الزمالك لديها إحساس بأن أبوجبل، رفض أن يكون بديلًا لـ عواد، لذلك أقال إنه يثعاني من الإصابة، معاملة فيريرا، مع أبوجبل، سوف تتغير في الفترة المقبلة، هذه الأخبار من داخل كواليس إدارة الزمالك”.