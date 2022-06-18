انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة.. خطة نارية من قمصان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل الأهلي مواجهة نارية أمام الزمالك في مباراة القمة 124، والتي ستقام على أرضية ستاد الأهلي وي السلام في الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 124، ستكون المباراة الثانية التي يقود فيها سامي قمصان الكتيبة الحمراء بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

واستقر قمصان بشكل كبير على تشكيل الأهلي لخوض المواجهة النارية أمام الزمالك، حيث عادت القوة الضاربة للفريق واكتملت صفوفه بعودة الدوليين.

وسيعود محمد الشناوي لحراسي عرين الأهلي وكذلك الظهير التونسي علي معلول والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية-حمدي فتحي-محمد مجدي “أفشة”.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمد شريف- حسين الشحات أو (بيرسي تاو).