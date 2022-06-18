نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال متاحة الآن على منصة مكاني MAKANI هنا أسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال في الجولة رقم 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل مناصري الهلال والفتح، وذلك مع دخول دوري محمد بن سلمان للمحترفين في مراحله الحاسمة ومع اشتعال المنافسة بين الكبيرين الهلال والاتحاد على الحصول على لقب الدوري الغالي هذا الموسم، من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفتح في الدوري يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند دقات الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتحظى المباراة باهتمام إعلامي كبير نظراً لأهميتها في حسم اللقب ونظراً للمنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز بتغطية شاملة عن موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح، وما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال في الدوري، وطريقة الحجز عبر منصة مكاني MAKANI لحجز المباريات.

رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال

أعلن نادي الفتح منذ قليل عن تفعيل حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال القادمة في الدوري، وجاء ذلك عبر موقع نادي الفتح الإلكتروني على تويتر، ويستطيع مناصري الفريقين الدخول الآن على منصة مكاني وحجز تذاكر ماتش الهلال والفتح بالطريقة التالية:-

الدخول على رابط منصة مكاني الإلكتروني makani.com.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

اختيار الفعالية أو المباراة التي ترغب في حجز تذاكرها.

اختيار الدرجة ورقم المقعد وطريقة دفع المقابل المادي.

تأكيد الحجز بعد إتمام عملية الدفع والنقر على تأكيد.

طباعة تذكرة مباراة الهلال والفتح من منصة مكاني لحجز المباريات.

موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري

تنطلق مباراة الحسم بين الزعيم الهلال والفتح يوم الخميس القادم الموافق 23\06\2022، وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع رقم (29) من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة مع تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن أحداث اللقاء استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح makani.com.sa