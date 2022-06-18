نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها، لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث أن التعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة من أهم ما تضج به محركات البحث حالياً، وهي المباراة التي تقام في إطار الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تنطلق مساء الأحد، وننشر تفاصيل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على النحو التالي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تستضيف أرض ملعب استاد “السلام” بالقاهرة، وقائع المباراة الهامة بين الأهلي والزمالك، وتنطلق صافرة الحكم لتُعلن بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الرياض، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والمباراة من تحكيم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

يدخل الزمالك المباراة وهو محتلاً للمركز الأول في الدوري برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، بينما يدخل الأهلي المباراة في ظل معاناة من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، والذي حل محله بشكل مؤقت سامي قمصان، وكان قمصان قد نجح في تحقيق فوز رباعي على إيسترن كومباني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزماك

تنفرد شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية، بنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، عبر التردد الأرضي والفضائي، ويمكن استقبال شارة ترددها، من خلال ضبط التردد التالي عبر أجهزة استقبال القنوات لديكم:

التردد: 11861 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.

متابعة مباراة الأهلي والزمالك

متابعة مباراة الأهلي والزمالك، والتعرف على نتيجة المباراة، هو من أكثر ما يشغل بال متابعي كرة القدم، خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، فتننشغل الجماهير المصرية بالبحث عن موعد المباراة الهامة بين الأهلي والزمالك، وهي مباراة القمة رقم 124 بين الغريمين، والتي سيتابعها الملايين حول العالم، من أجل متابعة تفاصيل ووقائع المباراة الهامة، والتي نأمل ان تكون حافلة بالتشويق والإثارة، ويتوج فيها في النهاية صاحب الأداء الأفضل، والذي سيكون الفائز سعيد الحظ.

يمكنك توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، من خلال مراسلتنا في التعليقات وتوقع النتيجة بترك تعليق منفصل بالنتيجة التي تتوقعها، وتمني الفوز لفريقك المفضل.