انت الان تتابع خبر ماذا يفعل الأهلي والزمالك في مواجهات القمة بشهر يونيو… ذكرى بيضاء سوبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواجهة جديدة ستجمع الأهلي والزمالك في شهر يونيو، حيث سيتقابل القطبين غداً الأحد 19 يونيو على أرضية ستاد الأهلي وي السلام في تمام الثامنة مساء بالجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك ستكون رقم 15 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهم بشهر يونيو بجميع المسابقات.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بشهر يونيو

في الدوري الممتاز تقابل الأهلي والزمالك من قبل بشهر يونيو في في 10 مباريات، تفوق الأهلي في 3 مباريات ومثلهم كان لصالح الزمالك وكان التعادل حاكماً في أربع مواجهات.

بينما في مسابقة الكأس تقابل الفريقين في 4 مناسبات، تفوق الأهلي في 3 والزمالك في مباراة.

وشهد شهر يونيو الفوز الأكبر للزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة في عام 1944 بمسابقة الكأس