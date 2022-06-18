انت الان تتابع خبر التونسية أنس جابر تصعد لنهائي بطولة برلين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا النهائي الرابع لها هذا العام، بعد تأهلها السبت إلى نهائي دورة برلين للتنس على الملاعب العشبية على حساب الأمريكية كوكو غوف.

وتغلبت أنس على غوف، المصنفة 13 عالميا، بمجموعتين دون رد 7-6 و6-2.

وحققت أنس فوزها الثاني على غوف، وصيفة "رولان غاروس" هذا العام، في خامس مواجهة بينهما.

وضربت النجمة التونسية موعدا في النهائي مع السويسرية بليندا بنتشيتش، الفائزة على اليونانية ماريا ساكاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات (6-7، و6-4، و6-4).