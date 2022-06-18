موناكو يعلن رحيل فابريغاس
رحل لاعب وسط نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس من صفوف النادي بعد قضائه ثلاثة مواسم ونصف مع النادي.
وقال النادي الفرنسي في بيان، اليوم السبت وفق مرقع روسيا اليوم إن فابريغاس (110 مباريات دولية) الذي وصل إلى موناكو في يناير 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو، سيرحل بعد خوضه 67 مباراة بألوانه سجل خلالها 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة.
واضاف النادي ان رحيل فابريغاس يأتي بعد ثلاثة مواسم ونصف الموسم في صفوف نادي الإمارة.
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