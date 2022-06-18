انت الان تتابع خبر فيلم محمد صلاح الجديد.. احمد قدري يوضح تفاصيل دراما “مو” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المخرج أحمد قدري كشف عن الفيلم الوثائقي “مو.. رمز عالمي” يرصد في الفيلم تاريخ “الملك” مع كرة القدم وبداية مشواره مع المنتخب المصري .

وكتب المخرج أحمد قدري من خلال موقع التواصل الاجتماعي twitter :”شرف عظيم ليا إن أكون مخرج لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أحب أشكر كل واحد في فريق العمل اللي دعمني في واحد من أمتع التجارب ليا واللي أخد تقريبا سنة كاملة عشان الفيلم يظهر بالشكل المحترف ده، الحمد لله دائما وأبدا”.

كما قام محمد صلاح لاعب ليفربول و المنتخب المصري بنشر صوره جديده له علي موقع التواصل الاجتماعي instagram عبر خاصيه story.

واستعرض أيضاً محمد صلاح لياقته البدنية في الجيم اثناء التمرين مما حصل علي اعجاب كبير من الجمهور .

وقامت شبكة توك سبورت الإنجليزية بتسليط الضوء علي اللياقة البدنية للاعب المصري الدولي محمد صلاح والتحول الجسدي الملحوظ من النحافة خلال فتره لعبه في نادي تشيلسي والوضع الحالي و وصفته ب “آلة الأهداف”

وذكرت الشبكة اليوم “السبت” من خلال موقعها الاخباري أن “مو صلاح” تحول الي لاعب من افضل لاعبي كرة القدم علي هذا الكوكب و ان رحلته لا تصدق ف هو سبب في نجاح ليفربول و أوروبا خلال المواسم الأخيرة .

و قالت ان مو صلاح صاحب ال 30 عام أله أمام المرمي حيث سجل محمد صلاح في 254 مباره 156 هدفا و حصل علي ثلاث احذيه ذهبيه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الخمس مواسم الماضية .

وأكدت ان الفضل في هذه الإنجازات يرجع الي اللياقة البدنية التي طورها صلاح بشكل مذهل وجعلته أكثر الرياضيين قوه .

وذكرت ان الهداف محمد صلاح حقق هذه العظمة بسبب النظام الغذائي و الخطة الرياضية الصارمة

حيث قال صلاح عن نظامه الغذائي :”التغذية مهمة جدًا، إنها جزء من اللعبة، تساعدني على التعافي، وتسمح لي بالنوم بشكل أفضل وتساعد جسدي على التكيف بسرعة”.

و قال :”أخصائية التغذية تقول أنني لا أملك أي دهون في جسدي، ولهذا يمكنني أن آكل ما أريد، أنا أيضًا لا أشرب الخمر”.

واختتمت بأن منذ ثلاثة أيام أتم صلاح 30 عاما و باقي عام واحد فقط علي انتهاء عقده ولم يصرح عن اتفاق للتجديد .