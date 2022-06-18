نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القمة الأهلي والزمالك هل سينجح سامي قمصان في الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القمة الأهلي والزمالك 2022، الحدث المرتقب والأهم بالنسبة للوطن العربي إلتقاء الكبيرين والعريقين، قطبي الكرة المصرية، الشياطين الحمر، الفريق الملكي. الجميع ينتظر الملحمة الكروية بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، حيث يوجد تخبط في نتائج الفريقين في مواجهات الدوري فدعونا نوضح لكم تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك والموعد والقناة الناقلة.

موعد مباراة القمة الأهلي والزمالك 2022

موعد مباراة النادى الأهلي ضد الزمالك فى تمام الثامنة من مساء الأحد القادم، على استاد الأهلى والسلام، وذلك ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع 20 لبطولة الدوري الممتاز، كما اختارت لجنة الحكام، برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، على توجيه ضربة البداية للحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة هذا اللقاء بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تشهد قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع تواجد استوديو تحليلى وذلك قبل انطلاق صافرة اللقاء مع وجود أضخم نجوم الكرة المصرية ضمن الأستوديو التحليلي لأن هذه المباراة هامة جداً للوطن العربي حيث يتم مشاهدة المباراة عبر ملايين الشاشات لأنها أقوى مباراة في دولة جمهورية مصر العربية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع :ياسر ابراهيم ,رامي ربيعة ,علي معلول ,محمد هاني

في خط الوسط :ديانج , عمرو السولية ,محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمي :ابوجبل

خط الدفاع :محمود حمدي الونش ومحمود علاء ، حازم إمام , محمد عبدالشافي.

خط الوسط :امام عاشور, محمد أشرف روقا , يوسف أوباما , أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري و أحمد سيد زيزو.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك – 44 نقطة

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 40 نقطة

فيوتشر – 36 نقطة

سموحة – 35 نقطة

تردد القناة الناقلة لمباراة القمة الأهلي والزمالك

القمر: نايل سات التردد:11861 معامل الاستقطاب: راسى معامل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطا: 5/6

غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة 124

النادي الأهلي يتغيب عنه 5 لاعبين عن هذه المباراة بسبب الأصابة وهذه الغيابات مؤكدة وهم كالأتي محمد عبد المنعم ، وعلي لطفي، ولويس ميكيسوني، وأكرم توفيق، وعمار حمدي، بسبب الإصابة وأليو ديانج من المحتمل غيابه أيضا ولكن لم يتم تأكيده حتى الأن.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في المباراة 124

أكد مصدر من داخل النادي عن تغيب كلاً من طارق حامد، وحمزة المثلوثي وحازم إمام بسبب الإصابة، وتغيب محمود علاء، بسبب تراكم البطاقات الصفراء لذلك يفتقد الزمالك جهود لاعبين كبار ومؤثرين بفريقهم ونتمى أن تشهد المباراة مباراة كروية ممتعة من روائع مباريات القمة الممتعة.