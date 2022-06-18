انت الان تتابع خبر القمة 124..موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام في الثامنة من مساء غدًا الأحد؛ قمة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين الأهلي والزمالك؛ والمؤجلة من الأسبوع العشرين للمسابقة.

ويستضيف ملعب ستاد الأهلي والسلام القمة 124؛ ولكن تقدم اليوم الزمالك بطلب إلى اتحاد الكرة يرفض فيه إقامة المباراة على ملعب الأهلي والسلام؛ وحتى الأن لم يطرأ تغيير على ملعب المباراة.

حكمًا إسباني لإدارة القمة 124

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ برئاسة عصام عبد الفتاح على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقمة القمة 124 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة للقمة 124

تذاع مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورتس الفضائية؛ وذلك في وجود استوديو تحليلي لمباراة القمة من نجوم القطبين.

ترتيب الفريقين

يتربع الزمالك على قمة الدوري المصري برصيد 44 نقطة؛ وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يحل بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة؛ ومتبقي له 4 مباريات مؤجلة.